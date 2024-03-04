В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлены нарушения оформления ветеринарных сопроводительных документов на рыбную продукцию

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» специалистами Управления Россельхознадзора выявлены пять предприятий производители рыбной продукции Кемеровской области – Кузбасса в которых при оформлении ветеринарных сопроводительных документов допущены нарушения, выразившиеся в отсутствии указания достоверных сведений о подконтрольных товарах, использованных в качестве сырья, а также указание недостоверного наименования выработанного подконтрольного товара (переименование), что привело к нарушению прослеживаемости и является нарушением п. 9 Приложения № 2 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862.

Управлением юридическим лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ, уполномоченным лицам предприятий направлены предупреждения «о выявлении критической ошибки» посредством ФГИС ВетИС «Паспорт».