В Кузбасском государственном краеведческом музее начали работу выставки «Мужчина. Охотник. Воин» и «Женщина – хранительница очага». Это совместный проект с Российским этнографическим музеем в Санкт-Петербурге.

Он посвящен Году семьи в России, объявленному Президентом Владимиром Путиным. Выставки открывают цикл мероприятий в честь 95-летия краеведческого музея.

«Семья — главная ценность для каждого человека, от отношений в семье в конечном итоге зависит сила государства. Мужчина всегда был защитником дома и Родины, а женщина — хранительницей домашнего очага и традиций. Выставочный проект напоминает о важности традиционных ценностей в нашей жизни», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

На выставке «Мужчина. Охотник. Воин» впервые в Кузбассе представлено более 300 подлинных предметов и фотографий конца XIX – начала XX веков из фондов Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). В экспозицию вошли предметы охотничьего и воинского быта народов, населяющих территорию от Восточной Европы до Дальнего Востока, от Северного Ледовитого океана до Тянь-Шаньских гор. Посетители увидят костюмы, кавказские кинжалы и ножи, капсульные и кремневые ружья, персидскую секиру и копье, туркменскую саблю, японский нож. Большую ценность представляют предметы огнестрельного и холодного оружия воинов и охотников.

Выставка «Женщина — хранительница очага» посвящена рождению и воспитанию детей, ведению домашнего хозяйства, сохранению семейных ценностей и традиций. В музее представлено более 200 предметов конца XIX – начала XX веков. Это женские народные костюмы, предметы домашнего ремесла, историко-бытовые предметы, фотографии семей жителей Сибири и Кузбасса.

Выставки будут работать до 9 июня 2024 года.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса