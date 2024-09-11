В Кемеровской области транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по факту незаконной добычи водных биоресурсов

В ходе рейдовых мероприятий по охране природных ресурсов сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России задержали на реке Томь жителя Яшкинского муниципального округа. С использованием лодки и сети мужчина добыл 35 экземпляров рыбы различных пород – хариуса, карасей, лещей, плотву, окуней, щуку. Транспортные полицейские изъяли у подозреваемого в браконьерстве улов и орудия незаконного промысла. По заключению специалистов природоохранного ведомства, противоправные действия задержанного причинили ущерб биоресурсам региона в размере почти 30 тысяч рублей. На основании собранных материалов отделением дознания Кузбасского ЛУ МВД России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). За это деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России