В Киселевске вынесен обвинительный приговор наркосбытчикам

Киселевским городским судом трое местных жителей признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершённый группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Установлено, что с сентября по ноябрь 2016 года 77-летняя женщина и двое мужчин, вступив в преступный сговор, приобретали у неустановленного лица наркотические средства, которые фасовали на разовые дозы и сбывали на территории города Киселевска.

С учетом позиции государственного обвинителя, личностей виновных, суд назначил женщине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, одному мужчине - 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, второму - 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: пресс-служба прокуратуры области