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В Кузбассе благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены жилищные права сироты

Прокуратура г. Кемерово по обращению местной жительницы из числа детей-сирот провела проверку соблюдения ее жилищных прав.

Установлено, что в 2019 году она включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Однако в 2023 году постановлением органа местного самоуправления девушка была необоснованно исключена из указанного списка.

Прокуратура внесла представление главе города Кемерово, а также принесла протест на решение муниципалитета.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, девушка восстановлена в очереди на получение жилья.

После вмешательства прокуратуры ей выдан жилищный сертификат, на который она приобрела квартиру.                                                   

        

Фото: пресс-служба прокуратуры области

Общество
kuzbassnews.ru
29/08/2024
Общество
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