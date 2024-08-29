В Кузбассе благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены жилищные права сироты

Прокуратура г. Кемерово по обращению местной жительницы из числа детей-сирот провела проверку соблюдения ее жилищных прав.

Установлено, что в 2019 году она включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Однако в 2023 году постановлением органа местного самоуправления девушка была необоснованно исключена из указанного списка.

Прокуратура внесла представление главе города Кемерово, а также принесла протест на решение муниципалитета.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, девушка восстановлена в очереди на получение жилья.

После вмешательства прокуратуры ей выдан жилищный сертификат, на который она приобрела квартиру.

Фото: пресс-служба прокуратуры области