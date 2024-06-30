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В Кузбассе IV Международный шахтерский Сабантуй объединил более 2 тысяч семей разных национальностей

Столицей проведения IV Международного шахтерского Сабантуя стал Прокопьевск. На территории Зенковского парка — одного из любимых мест отдыха кузбассовцев разместились 11 подворий разных национальностей из Кузбасса, Татарстана и города Горловка Донецкой Народной Республики.

«Сегодня гости IV Международного шахтерского Сабантуя смогут почувствовать широту национального гостеприимства и самобытность культуры разных народов Кузбасса. Этот праздник символизирует обновление, преемственность прошлого, настоящего и будущего. Пусть он станет символом нашего единства, придаст жизни кузбассовцев и гостей региона особый колорит и согреет сердца», — сказал врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

Праздничную программу открыло шествие шахтерских делегаций, в котором приняли участие 150 представителей угольной промышленности Кузбасса и других субъектов Российской Федерации.

 

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
30/06/2024
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