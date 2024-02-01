В Кузбассе мужчина через суд пытался оспорить отцовство, представив медзаключение о невозможности иметь детей

Но в результате рассмотрения семейного спора вероятность того, что мужчина является биологическим отцом, составила 99,9998 процентов.

Более пяти лет назад в результате многочисленных ссор не сложилась совместная жизнь у супругов из Мариинска. После расторжения брака мужчина уехал в другой регион России, где наладил новую семейную жизнь. С новой супругой он запланировал совместного ребёнка, но эти планы не реализовывались. И после медицинского обследования выяснилось, что мужчина бесплоден. По этой причине у него возникло обоснованное сомнение в отцовстве ребёнка, рождённого в предыдущем браке. Несколько месяцев он пытался убедить бывшую супругу сделать тест на отцовство, но она отвечала, что пусть решает все вопросы через суд. Что бывший супруг и сделал, обратившись с требованием оспаривания своего отцовства.

Бывшая супруга представила в суд заявление, согласно которому утверждала, что заявленные требования необоснованны. Просила суд отказать в удовлетворении иска.

В ходе рассмотрения дела судом была назначена молекулярно-генетическая экспертиза, после проведения которой экспертом была установлена вероятность биологического отцовства истца величиной не менее 99,9998 процентов.

При этом, согласно ведомственному документу Минздрава России, экспертное заключение следует считать завершённым при достижении расчётной величины вероятности отцовства 99,90 процентов и выше.

Оценивая представленное экспертное заключение, суд не нашёл оснований сомневаться в его результатах.

Также суд посчитал, что справку медицинской лаборатории о бесплодии истца нельзя принимать во внимание, так как с момента рождения ребёнка и сдачей медицинских анализов прошло более 7 лет.

В удовлетворении исковых требований бывшему жителю Кузбасса было отказано. Обжаловать решение суда он не стал.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд