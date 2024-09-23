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В Кузбассе помогли пенсионерке разыскать пропавшего сына

В пгт Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам обнаружил пропавшего местного жителя.

Утром на маршруте патрулирования частного сектора на улице Советской стражи правопорядка заметили мужчину, подходящего под описание из ориентировки. В ходе проверки личности 38-летнего местного жителя, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, росгвардейцы выяснили, что он числится в розыске как пропавший.

По предварительной информации, его разыскивала мать, с которой он проживал. Она не могла связаться с сыном в течение суток. Опасаясь, что с ним могли случиться неприятности, пенсионерка обратилась за помощью к правоохранительным органам. Из-за сильного алкогольного опьянения мужчина не смог объяснить причину своего отсутствия.

Для восстановления связи с родственницей росгвардейцы передали найденного мужчину инициатору розыска.

Росгвардия постоянно улучшает систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия и эффективный поиск пропавших граждан. Важным аспектом этой работы является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия проводит набор на службу, узнать о которой можно на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/09/2024
Происшествия
Тяжин
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