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В Кузбассе при экспортной поставке рапса выявлен факт его недостоверного декларирования

В марте текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности экспортируемой с территории Кузбасса масличной культуры — рапса на пищевые цели.

В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем, осуществляющим деятельность на территории Красноярского края, при оформлении декларации о соответствии были нарушены требования Единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293.

В декларации о соответствии в разделе «Декларация о соответствии принята на основании» указаны 4 протокола испытаний, а вместе с тем, документами, подтверждающим соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 (ТР ТС 015/2011), являются 5 протоколов испытаний.

А так же, оптически считываемый матричный код (QR-код) указан в месте, отличном от необходимого.

Таким образом, по фактам выявленных нарушений Управлением Россельхознадзора 06 марта 2024 года принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и ее действие прекращено.

Индивидуальному предпринимателю Рапана К.И объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при декларировании зерна.

Общество
kuzbassnews.ru
22/03/2024
Общество
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