В Кузбассе присяжные заседатели признали виновными мужчину и женщину из Мариинска в причинении смерти знакомому

Вердиктом коллегии присяжных заседателей 26-летний мужчина и 47-летняя женщина признаны виновными в нанесении своему 33-летнему знакомому не менее восьми ударов руками и ногами, а также деревянной битой по голове потерпевшего, от которых тот через некоторое время скончался. При этом удары деревянной битой наносила именно женщина.

20 февраля 2024 года Мариинским городским судом Кемеровской области на основании вердикта коллегии присяжных заседателей был постановлен обвинительный приговор в отношении Ю. и Н., обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого, совершённое группой лиц, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимые признаны виновными в том, что в ноябре 2017 года, находясь в доме потерпевшего, в ходе произошедшего конфликта избили его, нанеся совместно множественные удары руками и ногами. А женщина, кроме того, нанесла не менее трёх ударов деревянной битой по голове потерпевшего. В результате потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, которая явилась непосредственной причиной его смерти.

Учитывая выводы коллегии присяжных заседателей о том, что подсудимые заслуживают снисхождения, суд назначил 26-летнему Ю. наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а 47-летней Н. – 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На момент публикации приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую судебную инстанцию в течение 15 суток.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд