В Кузбассе проходит Неделя отказа от зависимостей

Употребление никотинсодержащей продукции и алкоголя, к сожалению - массово распространенные привычки, быстро формирующие зависимость. Наиболее уязвимы дети, молодежь, беременные женщины.

По результатам исследований, курение повышает риск возникновения ишемической болезни в 2,2 раза, инфаркта миокарда – в 2 раза, внезапной смерти – в 5 раз. Каждые пять лет стажа курения увеличивают риск внезапной коронарной смерти на 8%.​ Курящий вредит не только себе, но и здоровью родных и близких, делая из них пассивных курильщиков.

Опасен не только табак, но и вся никотинсодержащая продукции: вейпы, электронные сигареты, кальяны. Эти продукты, в силу содержания высокотоксичного никотина, вызывают зависимость и серьезные заболевания. Никотинсодержащая продукция наносит такой же вред организму, как и табачные изделия, а мифы об их безвредности – наглая дезинформация представителей табачной индустрии.

Проблема алкоголя чрезвычайно серьезна: более 200 заболеваний связано с его злоупотреблением, что влияет на рост заболеваемости и смертности. Алкоголь – это яд, который действует на все системы организма. Прежде всего страдают мозг, сердце, сосуды, печень, желудок, поджелудочная железа, репродуктивная система. Помимо того, что алкоголь в итоге убивает самого человека, он также ставит под угрозу безопасность окружающих. Так, алкоголь вызывает нарушение координации движения и нарушение контроля за поведением. Итог: несчастные случаи различного характера, при которых получают травмы и гибнут люди, не употреблявшие алкоголь, а также рост количества преступлений разной степени тяжести.

Если вы решили отказаться от вредных зависимостей - начните с повышения физической активности, а там и всё остальное подтянется: самочувствие и настроение улучшатся, захочется перейти на более здоровый рацион питания, и окажется, что курение и алкоголь мешают заниматься спортом.

Если не можете справиться сами, обратитесь к медицинским специалистам. В Кузбассе наркодиспансеры принимают в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске. Телефоны доверия: (3842) 57-07-07 круглосуточно и (3846) 66-82-81 с 08.00 до 16.00.

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики