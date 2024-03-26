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В Кузбассе Росгвардия дала старт масштабной профилактической операции

В 18 населенных пунктах Кузбасса подразделения вневедомственной охраны Росгвардии начали первый этап операции «Безопасный дом, подъезд, квартира», направленной на предотвращение имущественных преступлений, пресечение уличных грабежей и разбойных нападений в подъездах многоквартирных домов.

Более 350 сотрудников Росгвардии проведут разъяснительную работу с жителями области в течение недели, напоминая им о мерах защиты личной безопасности и имущества. Гражданам будут выданы специальные информационные брошюры по этой теме. Кроме того, сотрудники Росгвардии расскажут жителям региона о технических возможностях систем охраны для жилищ, гаражей и транспортных средств.

Росгвардия напоминает, что с началом дачного сезона и ежегодных отпусков повышается риск посягательств на частную собственность. Квартирные кражи остаются одним из распространенных видов преступлений. Гражданам рекомендуется предпринимать дополнительные меры по защите своего имущества, такие как ограничение распространения информации о своем отсутствии дома через социальные сети, установка надежных дверей и замков, а также оборудование решеток на окнах и лоджиях для жителей первых этажей.

Росгвардия отмечает, что среди автовладельцев увеличился интерес к возможностям обеспечения дополнительной защиты своего автотранспорта. Кроме того, на дорогах часто возникают ситуации, когда водителю может потребоваться помощь правоохранителей.

«Современные автомобили оснащены кнопками «SOS» и системой «ЭРА-ГЛОНАСС», позволяющими связать автомобиль с пультом и централизованной охраны Росгвардии без дополнительных расходов. В случае угрозы водитель может активировать тревожную кнопку, вызвав группу задержания, которая немедленно прибудет на место и примет необходимые меры в соответствии с законодательством», - заявил заместитель начальника отдела организации внедрения эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу майор Артем Кончаков.

В настоящий момент на территории Кузбасса под защитой вневедомственной охраны войск правопорядка находится более 9 тыс. объектов различных форм собственности и свыше 26 тыс. квартир и других мест хранения имущества. С момента создания Росгвардии в Кузбассе краж с охраняемых объектов не допущено.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
26/03/2024
Общество
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