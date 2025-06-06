В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на партию продовольственной гречихи

27 мая 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию гречихи урожая 2024 года, оформленной с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 600 т зерна индивидуальный предприниматель допустил нарушения в связи с не проведением обязательных исследований предельно допустимых уровней токсичных элементов, микотоксинов, бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов и зараженности вредителями в зерне, поставляемом на пищевые цели.

Кроме того, в декларации отсутствует информация о проведении исследования гречихи на наличие генно-модифицированных (трансгенных) организмов (ГМО). Также, не проведены исследования предельно допустимых уровней содержания вредных примесей в декларируемом зерне, не переработанном для продовольственных целей; не проведена идентификация по отличительным признакам гречихи как зерновой культуры.

Таким образом, установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза.

Заявителем декларации является предприниматель из Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 28 мая 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить полную процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».