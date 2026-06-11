В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал отгрузку куриных яиц в Монголию

8 июня 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована новая партия куриных пищевых яиц объемом 250 тыс. шт., предназначенная для экспорта из Кузбасса в Монголию.

Продукция прошла лабораторные исследования на микробиологические показатели, амфениколы, нитрофураны и их метаболиты, антибиотики тетрациклиновой группы, токсичные элементы, радионуклиды и другие показатели в аккредитованной лаборатории Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», по результатам которых она признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

Экспорт куриных пищевых яиц организован с предприятия Кемеровской области – Кузбасса согласно заявке, предварительно оформленной через государственный цифровой портал экспортёров «Мой экспорт». В ходе досмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства России не выявлено.

На продукцию оформлен экспортный ветеринарный сертификат. Перевозка до места назначения предусмотрена автомобильным транспортом.

Всего с начала 2026 года с территории Кузбасса в Монголию было экспортировано 586 тыс. шт. куриных пищевых яиц.