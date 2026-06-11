Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал отгрузку куриных яиц в Монголию

8 июня 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована новая партия куриных пищевых яиц объемом 250 тыс. шт., предназначенная для экспорта из Кузбасса в Монголию.

Продукция прошла лабораторные исследования на микробиологические показатели, амфениколы, нитрофураны и их метаболиты, антибиотики тетрациклиновой группы, токсичные элементы, радионуклиды и другие показатели в аккредитованной лаборатории Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», по результатам которых она признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

Экспорт куриных пищевых яиц организован с предприятия Кемеровской области – Кузбасса согласно заявке, предварительно оформленной через государственный цифровой портал экспортёров «Мой экспорт». В ходе досмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства России не выявлено.

На продукцию оформлен экспортный ветеринарный сертификат. Перевозка до места назначения предусмотрена автомобильным транспортом.

Всего с начала 2026 года с территории Кузбасса в Монголию было экспортировано 586 тыс. шт. куриных пищевых яиц.

Общество
kuzbassnews.ru
11/06/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus