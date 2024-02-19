Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе с помощью ФГИС «Аргус-Фито» выявлены нарушения при перевозке 398,98 тонн зерна ячменя на кормовые цели.

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу при мониторинге информации в ФГИС «Аргус-Фито» выявлены признаки нарушения обязательных требований в сфере карантинного фитосанитарного надзора. ООО «Торговый дом Томзерно»  выданы карантинные сертификаты  на перевозку из Красноярского края от ООО "СХП "Дары Малиновки" зерна ячменя на кормовые цели в количестве 398,98 тонн. Извещение от ООО «ТД Томзерно» о доставке данных партий подкарантинной продукции в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу не поступало, карантинные сертификаты, не погашены  в ФГИС «Аргус – Фито».

Управлением в адрес предприятия 12.02.2024 года было направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению. В соответствие со статьей 32 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» необходимо извещать немедленно федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме. 

Управление Россельхознадзора напоминает, что собственники подкарантинной продукции или их уполномоченные лица обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в федеральной государственной информационной системе в области карантина растений в течение одного дня с момента доставки груза, а также обязаны немедленно, но не позднее одного календарного дня со дня доставки, направить в территориальный орган Россельхознадзора извещение о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов любым доступным способом.

Общество
kuzbassnews.ru
19/02/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus