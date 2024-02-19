Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу при мониторинге информации в ФГИС «Аргус-Фито» выявлены признаки нарушения обязательных требований в сфере карантинного фитосанитарного надзора. ООО «Торговый дом Томзерно» выданы карантинные сертификаты на перевозку из Красноярского края от ООО "СХП "Дары Малиновки" зерна ячменя на кормовые цели в количестве 398,98 тонн. Извещение от ООО «ТД Томзерно» о доставке данных партий подкарантинной продукции в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу не поступало, карантинные сертификаты, не погашены в ФГИС «Аргус – Фито».

Управлением в адрес предприятия 12.02.2024 года было направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению. В соответствие со статьей 32 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» необходимо извещать немедленно федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме.

Управление Россельхознадзора напоминает, что собственники подкарантинной продукции или их уполномоченные лица обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в федеральной государственной информационной системе в области карантина растений в течение одного дня с момента доставки груза, а также обязаны немедленно, но не позднее одного календарного дня со дня доставки, направить в территориальный орган Россельхознадзора извещение о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов любым доступным способом.