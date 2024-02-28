В Кузбассе сотрудники транспортной полиции организовали досуговые мероприятия для детей

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России, совместно с представителями общественного совета и членами совета ветеранов при Кузбасском ЛУ МВД России, в рамках подготовки и проведения выборов 2024 года, организовали досуговые мероприятия для воспитанников Кемеровского детского дома "Парус" и несовершеннолетних, состоящих на списочном учете Кузбасского ЛУ МВД России.

Для того чтобы познакомить ребят с работой транспортной полиции и правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта, была проведена экскурсия в музей Кузбасского ЛУ МВД России. В рамках этой экскурсии председатель ветеранской организации при линейном управлении, Виктор Сантьев, рассказал об истории органов внутренних дел на транспорте и специфике службы транспортной полиции. Также были показаны экспонаты, включая оружие и муляжи боеприпасов, изъятых у преступников. Ребята с удовольствием рассмотрели памятные альбомы с фотографиями сотрудников и ветеранов, сделанные во время исполнения служебных обязанностей.

По окончании мероприятия инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России провели беседу с детьми, напомнили им о негативных последствиях несоблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте и о мерах ответственности за совершение правонарушений и преступлений на объектах транспортной инфраструктуры. Участники мероприятия выразили благодарность за интересную экскурсию в музей и рассказы о работе сотрудников органов внутренних дел на транспорте, оставив положительный отзыв в книге посетителей музея.

Также сотрудники по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Топки Кузбасского ЛУ МВД России провели экскурсию для студентов ГПОУ "Топкинский технический техникум". Студентам рассказали историю создания транспортной полиции, о работе линейного отдела в настоящее время, а также о специфике службы транспортных полицейских. Инспектор ОДН на станции Топки, Юлия Прозорова, напомнила ребятам о правилах безопасного поведения на объектах транспорта и предупредила об ответственности за нарушения закона, объяснив, какие действия считаются противоправными. Темы "безопасный интернет", "несанкционированные митинги" и "экстремизм" также были затронуты в рамках экскурсии. Сотрудники полиции рассказали о причинах возникновения экстремизма, способах, которые используют представители деструктивных организаций для вовлечения молодежи через интернет, а также о административной и уголовной ответственности, которая наступает для приверженцев крайних взглядов.

На железнодорожном вокзале станции Тайга было проведено праздничное мероприятие, в котором приняли участие несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете. Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России, совместно с представителями ОАО "РЖД", провели экскурсию по вокзалу, рассказали о работе диспетчеров, кассиров и дежурных. Полицейские напомнили ребятам о возможных опасностях на железной дороге, таких как переход через пути в неустановленных местах, использование наушников или капюшона, разговор по телефону или проход на запрещающий сигнал светофора. По окончании экскурсии кинолог Кузбасского ЛУ МВД России, Максим Иванов, рассказал ребятам о кинологической службе и важности служебных собак в охране общественного порядка на транспорте. Служебная собака по кличке Жиган Лимон показал свои акробатические способности и сумел найти предметы, спрятанные у ребят.

Школьники получили не только новые и интересные знания, но и хорошее настроение в тот день.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России