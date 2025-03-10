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В Кузбассе специалисты Россельхознадзора продолжают отмечать пользу профвизитов в области карантинного фитосанитарного надзора

В феврале 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели 13 профилактических визитов для предприятий Кузбасса в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). 6 из них состоялись с помощью мобильного приложения «Инспектор».

В ходе мероприятий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям были разъяснены вопросы соблюдения законодательства, предъявляемые к их деятельности, а также рассмотрены обязательные требования при вывозе подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны, при наложении карантинной фитосанитарной зоны и мерах, которые должны принимать хозяйствующие субъекты для локализации или ликвидации очага карантинного объекта.

Кроме того, представителей отрасли проинформировали о работе во ФГИС «Аргус-Фито», также о действиях хозяйствующего субъекта при получении предостережения в связи с выявлением в партии подкарантинной продукции карантинного объекта.

Специалисты ведомства сообщают, что на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) создан новый сервис по записи на проведение профилактического профвизита и консультирования. Любое контролируемое лицо, желающее получить разъяснения от сотрудников Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в виде профилактического визита или консультирования, может подать заявление о проведении такого мероприятия.

Проведение профилактических мероприятий с использованием видео-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор». Скачать приложение можно по ссылке.

Здесь же размещена пользовательская документация по работе с приложением.

При наличии у кузбасских аграриев вопросов в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в том числе по использованию мобильного приложения «Инспектор», можно обратиться за консультацией по телефону в г. Кемерово: 8 (3842) 36-15-80 или по адресу: г. Кемерово. ул. Муромцева, 2Б.

Общество
kuzbassnews.ru
10/03/2025
Общество
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