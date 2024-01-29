В Кузбассе суд не стал выдворять из России гражданку Украины, проживающую в стране с 1998 года

Мариинский городской суд Кемеровской области при назначении наказания гражданке Украины за нарушение режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации учёл происходящие события на территории соседнего государства, а также положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод о праве каждого на уважение личной и семейной жизни и недопущении вмешательства со стороны публичных властей в осуществление этого права.

В начале 2024 года сотрудниками кузбасского отделения по вопросам миграции Отдела МВД России «Мариинский» на территории города выявлена гражданка Украины (зарегистрированная в Днепропетровской области), которая уже более 8 лет не состоит на миграционном учёте. Срок её пребывания в России истёк в апреле 2015 года, и с тех пор она продолжает проживать в стране без оформления необходимых документов. В связи с этим за нарушение режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации сотрудник отделения по вопросам миграции просил привлечь женщину к ответственности.

За совершение такого вида административного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

В судебном заседании гражданка Украины совершённое ею административное правонарушение не оспаривала. Пояснила, что проживает на территории России с 1998 года. Поначалу в стране она имела вид на жительство, затем оформляла временные разрешения, а позже появились финансовые трудности. В результате это привело к тому, что она с апреля 2015 года проживает на территории России без оформления необходимых документов. Раскаявшись в содеянном, просила учесть при назначении наказания длительность своего проживания на территории Российской Федерации, где также проживают её дети и внуки. Сама же она состоит в фактических брачных отношениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении было установлено, что дети 48-летней гражданки Украины являются гражданами Российской Федерации, длительное время проживают в России и имеют семьи. Сама же правонарушительница состоит в фактических брачных отношениях.

Решая вопрос о виде и размере наказания за совершённое правонарушение, суд учёл, что Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях основывается на Конституции России, а также на общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации.

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод установлено, что каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Решая вопрос о наказании женщине за совершённое правонарушение, суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств, а также то, что проводимые боевые действия на территории Украины представляют непосредственную опасность для её жизни. Учёл суд и то, что назначение ей наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации противоречило бы требованиям статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В результате суд не стал выдворять гражданку Украины за пределы России, назначив ей наказание за совершённое правонарушение в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд