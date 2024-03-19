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В Кузбассе транспортные полицейские по горячим следам задержали местного жителя подозреваемого в краже продуктов питания

В Кузбассе транспортные полицейские по горячим следам задержали местного жителя подозреваемого в краже продуктов питания

Сотрудники линейного отделения полиции (ЛоП) на станции Юрга Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России по горячим следам задержали 40-летнего жителя Кемеровской области подозреваемого в краже продуктов питания.

Транспортные полицейские установили, что злоумышленник зашел в магазин, расположенный на площади у железнодорожного вокзала города Юрга, убедился в отсутствии рядом других покупателей, сложил в карман куртки две упаковки масла и четыре упаковки сыра, после чего вышел из помещения, не рассчитавшись за товар.

Дознавателями в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ (Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).  

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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kuzbassnews.ru
19/03/2024
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