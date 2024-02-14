В Кузбассе транспортные полицейские приняли участие в добровольной сдачи крови «Доноры в погонах»

В преддверии 105-летия со дня образования органов внутренних дел на транспорте и 45-летнего юбилея Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России, сотрудники транспортной полиции приняли участие в благотворительной акции по сбору донорской крови, организованной Кузбасским центром крови.

Подобные мероприятия стали традиционными для сотрудников транспортной полиции. Среди полицейских, решивших оказать помощь, были не только те, кто регулярно сдает кровь, но и новички, и ветераны линейного управления. Всего стражи порядка сдали почти три литра донорской крови.

Перед сдачей крови транспортные полицейские прошли необходимые процедуры, включающие предварительную подготовку, медицинский осмотр и собеседование с врачом. Проведение подобных благотворительных мероприятий для транспортных полицейских – это добрая традиция.

«Необходимо личным примером показывать важность добровольной сдачи крови, ведь от каждого из нас может зависеть чья-то человеческая жизнь», - подчеркнул председатель совета ветеранов Кузбасского ЛУ МВД России Виктор Сантьев.



Фото: Пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России