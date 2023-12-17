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В Кузбассе транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования мужчины

Накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что на перегоне станций Зеньково - Прокопьевск грузовым поездом травмирован мужчина. 

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 43 – летний местный житель, который, пренебрегая правилами безопасности, находился в колее железнодорожных путей перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение для предотвращения наезда на пешехода, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное МСУТ СК России для проведение дальнейшей процессуальной проверки. 

Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности.   Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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kuzbassnews.ru
17/12/2023
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