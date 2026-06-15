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В Кузбассе транспортные полицейские выявили нелегальных мигрантов.

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026» проверили объекты транспортной инфраструктуры на предмет нарушений в сфере миграционного и трудового законодательства.

В ходе полицейской операции задержаны девять иностранцев, нарушивших правила въезда, режим пребывания в стране и порядок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, а также один работодатель, допустивший нарушителя миграционного законодательства к работе. Все правонарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, транспортные полицейские проверили более 15 автомобилей, используемых для пассажирских перевозок, и провели с водителями разъяснительные беседы об обязательном соблюдении требований законодательства для данного вида деятельности.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России

Общество
kuzbassnews.ru
15/06/2026
Общество
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