Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026» проверили объекты транспортной инфраструктуры на предмет нарушений в сфере миграционного и трудового законодательства.

В ходе полицейской операции задержаны девять иностранцев, нарушивших правила въезда, режим пребывания в стране и порядок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, а также один работодатель, допустивший нарушителя миграционного законодательства к работе. Все правонарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, транспортные полицейские проверили более 15 автомобилей, используемых для пассажирских перевозок, и провели с водителями разъяснительные беседы об обязательном соблюдении требований законодательства для данного вида деятельности.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России