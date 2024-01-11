В Кузбассе вынесен обвинительный приговор в отношении лиц, осуществлявших производство наркотических средств

Кемеровским областным судом на основании вердикта присяжных заседателей постановлен обвинительный приговор в отношении 3 жителей города Кемерово. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.), п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ (незаконное производство прекурсоров наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

В суде установлено, что осужденные осенью 2019 года организовали производство наркотического средства и прекурсоров наркотических средств. Они сняли обособленно стоящее помещение и приспособили его для указанных целей путем проведения ремонта, установки оборудования кондиционирования и систем охлаждения. На ремонт виновные потратили не менее 8 млн рублей. После чего изготовили 7 кг наркотического средства и 113 кг прекурсора наркотического средства, из которого также планировали изготовить наркотики.

Присяжные заседатели приняли решение, что подсудимые не заслуживают снисхождения за совершенные действия.

С учетом позиции государственного обвинителя судом постановлен обвинительный приговор и осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 17 до 18 лет каждому с конфискацией транспортных средств, используемых при перевозке оборудования для производства наркотиков.

Фото: пресс-служба прокуратуры области