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В Кузбассе выявлен факт недостоверного декларирования пшеницы

  В январе текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна в отношении  сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность на территории Тяжинского района Кемеровской области — Кузбасса.

   В ходе мероприятия установлено, что индивидуальный предприниматель при регистрации декларации о соответствии завысил массу партии пшеницы по сравнению с массой  собранного урожая  в весе после доработки. А так же, не были проведены исследования по определению остаточного количества пестицида используемого при выращивании пшеницы.

   В результате индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна, а декларация о соответствии признана Управлением недействительной и 18 января 2024 года ее действие прекращено.

Общество
kuzbassnews.ru
28/02/2024
Общество
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