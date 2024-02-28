В Кузбассе выявлен факт недостоверного декларирования пшеницы

В январе текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность на территории Тяжинского района Кемеровской области — Кузбасса.

В ходе мероприятия установлено, что индивидуальный предприниматель при регистрации декларации о соответствии завысил массу партии пшеницы по сравнению с массой собранного урожая в весе после доработки. А так же, не были проведены исследования по определению остаточного количества пестицида используемого при выращивании пшеницы.

В результате индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна, а декларация о соответствии признана Управлением недействительной и 18 января 2024 года ее действие прекращено.