В Мариинске прошло массовое гуляние «Рождественские колядки в купеческом стиле!»

В рамках региональной кампании «Новогодний Кузбасс. Большие Сибирские каникулы» праздник посетило 3450 гостей из разных городов Сибири. Сотни семей пришли в городской парк имени А.В. Суворова чтобы провести время со своими родными и близкими.

Здесь действовали сразу несколько разноплановых локаций. Каждый желающий мог найти себе занятие по душе. Гости и жители города стали участниками колядочного поезда, рождественских игр, гаданий и забав, попробовали различные лакомства, а также смогли приобрести необычные сувениры для всей семьи.

В рождественской мастерской «Елка пожеланий» родители со своими детьми мастерили елочные украшения с пожеланиями, которыми потом украсили кедровую аллею.

Также состоялся фестиваль стилизованной народной песни «Фолк-фест», где прозвучали музыкальные произведения в современной обработке. Творческие коллективы со всего Кузбасса представили 38 творческих номеров. В фестивале приняли артисты из Тяжинского округа – народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Россияночка» (руководитель Евгения Анатольевна Данилкова) и народный самодеятельный коллектив мужской вокальный ансамбль ТалисMAN (руководитель Лидия Ивановна Жабина).

На ярмарке-продаже «Рождественский базар» все желающие могли приобрести сувенирную продукцию с символикой праздника для своих родных и близких, а также поучаствовать в интересных мастер-классах всей семьей.

Для детей прошла театрализованная игровая программа «Святки-колядки». Ребята с интересом участвовали в народных играх и забавах, дружно водили хороводы, а также стали участниками старинных обрядов колядования!

В этот день в парке можно было посетить Театральный балаганчик. Веселые скоморохи подготовили интересные Рождественские истории - театральные миниатюры об истории колядок XIX века. Мамы, папы, бабушки и дедушки увлеченно смотрели представления вместе со своими детьми, а потом сами принимали участие в обрядах колядования.

Любители спорта померились силами в открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Рождественский вихрь» и по мини-волею «Рождественское многолетие». На городском катке работники культурно-досугового центра «Творчество» провели I Ледовый бал-маскарад. Участников ждали игры, конкурсы, танцы на льду и много музыки. Свои творческие номера гостям подарили вокальная группа «Шанс» (руководитель Надежда Уйманова), а также солисты учреждения Ольга Радченко и Петр Суханов. Приз за оригинальный карнавальный костюм на льду получила Кира Ромазанова.

Кроме того гостей Рождественских колядок ждала увлекательная игрографиада «Под первой звездой»! Собравшись в команды из трех человек, участники в борьбе за заветный приз выполняли различные задания.

Во время проведения обряда колядования хозяева праздника заполнили большой колядочный мешок подарками, пожеланиями и сувенирами. Этот мешок передан в столицу Кузбасса, в подарок к Рождеству от Мариинской земли.