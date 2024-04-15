В Новокузнецке транспортные полицейские напомнили несовершеннолетним о безопасном поведении на железной дороге
Инспекторы ПДН Новокузнецкого ЛО МВД России совместно со службой охраны труда и промышленной безопасности Западно-Сибирской железной дороги провели для учащихся общеобразовательных учреждений профилактическую акцию по предупреждению травмирования несовершеннолетних.
Старший лейтенант полиции Екатерина Горак рассказала школьникам о правилах безопасного поведения на железной дороге. Дети узнали, как нужно вести себя на переезде и к каким последствиям может привести нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте.
В завершении мероприятия стражи порядка вручили каждому участнику профилактические памятки, а также порекомендовали поделиться полученными знаниями с друзьями.
Фото: ЛО МВД на транспорте
15/04/2024