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В Новокузнецке транспортные полицейские напомнили несовершеннолетним о безопасном поведении на железной дороге

Инспекторы ПДН Новокузнецкого ЛО МВД России совместно со службой охраны труда и промышленной безопасности Западно-Сибирской железной дороги провели для учащихся общеобразовательных учреждений профилактическую акцию по предупреждению травмирования несовершеннолетних.

Старший лейтенант полиции Екатерина Горак рассказала школьникам о правилах безопасного поведения на железной дороге. Дети узнали, как нужно вести себя на переезде и к каким последствиям может привести нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте.

В завершении мероприятия стражи порядка вручили каждому участнику профилактические памятки, а также порекомендовали поделиться полученными знаниями с друзьями.

 

Фото: ЛО МВД на транспорте

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/04/2024
Образование
Новокузнецк
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