В Новокузнецке вынесен приговор местному жителю за дачу взятки

Кузнецким районным судом г. Новокузнецка вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36 - летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В суде установлено, что осужденный не состоящий на воинском учете, достигший предельного возраста для призыва на срочную военную службу, решил получить военный билет без фактического прохождения мероприятий по организации призыва на военную службу.

Для этого в декабре 2024 он передал взятку в размере 140 000 рублей должностным лицам военного комиссариата Центрального, Куйбышевского и Новокузнецкого районов г. Новокузнецка за выдачу военного билета.

После передачи указанной суммы должностным лицам осужденный получил желаемый документ.

Преступная схема выявлена в результате проведения оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками полиции.

Мужчина вину в совершении преступления признал.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Уголовное дело в отношении взяткополучателя в настоящее время расследуется.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области