В Осинниках школьникам рассказали о работе Росгвардии и правилах безопасности

В школе №31 города Осинники для учащихся 8-го класса прошёл «Урок Мужества», на котором выступил сотрудник городского филиала вневедомственной охраны Росгвардии старший прапорщик Владимир Вараксин.

Основное внимание мероприятия было уделено вопросам патриотизма, преданности своему народу и готовности защищать свою страну. Владимир Вараксин рассказал школьникам о ежедневной работе экипажей Росгвардии, которые круглосуточно патрулируют улицы города, обеспечивая безопасность социальных объектов, включая образовательные учреждения.

В ходе урока школьникам напомнили о том, что каждый ребёнок может обратиться за помощью к сотрудникам Росгвардии в любой сложной ситуации. Также особое внимание было уделено вопросам соблюдения законности, поддержания правопорядка и правил дорожного движения.

Особое место в беседе было отведено теме высшего военного образования. По словам представителя Росгвардии, получить такое образование можно в Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Новосибирске, где действуют военные институты ведомства.

Фото: Росгвардия