Александр Петрович Назаров родился 12 декабря 1919 года в селе Ступишино. С 1927 года проживал вместе с семьей в городе Ачинске, где окончил среднюю школу. В июне 1941 года окончил Московский институт философии, истории и литературы, с 1940 года работал в Центральном музее В. И. Ленина. На восьмой день войны Александр Петрович Назаров добровольцем ушел на фронт.

В 1942 году окончил Московское артиллерийское училище. К июню 1944 года майор Александр Назаров был агитатором политотдела 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время Белорусской операции. 25 июня 1944 года майор Назаров, находясь в составе 259-го стрелкового полка, вышел к Западной Двине и принял активное участие в форсировании реки в районе поселка Шумилино Витебской области Белорусской ССР. А. П. Назаров погиб в бою. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

В спортивном зале Ступишинской средней школы имени Героя РФ С. Н. Морозова собрались 4 мужских команды из Тяжинского округа: команда села Ступишино, сборная команда, команды «Юность-1» и «Юность-2». В торжественном открытии турнира приняли участие почетные гости: председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа первого созыва Александр Иванович Сорокин, начальник отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа Алена Александровна Артемьева, начальник Ступишинского территориального отдела УЖТР администрации Тяжинского муниципального округа Александр Васильевич Иванов.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Юность-1». На второе место вышла сборная команда. Третье место досталось команде «Юность-2».

Команды, ставшие победителями и призерами сорокового юбилейного турнира по волейболу памяти Героя Советского Союза А. П. Назарова, награждены почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма, кубками, памятными медалями и статуэтками.

На церемонии закрытия соревнований прозвучали патриотические песни в исполнении вокальной группы «Северяночка» Ступишинского сельского Дома культуры и педагогов средней школы.