В Сибири подвели итоги первого этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2026»

В целях контроля за соблюдением иностранными гражданами законодательства Российской Федерации транспортными полицейскими проверено более 130 объектов, входящих в зону оперативного обслуживания УТ МВД России по СФО, отрабатывался пассажиропоток, проверялись предприятия транспорта, строительные площадки, рынки, на которых возможно использование иностранцев в качестве рабочих. Во взаимодействии с подразделениями по вопросам миграции и Росгвардии выявлено 123 нарушения миграционного законодательства.

Среди них – 84 нарушения правил въезда в страну и выезда из нее, три нарушения правил пребывания в России, а также 12 нарушений правил осуществления трудовой деятельности и 13 фактов незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации.

Помимо этого, девять мигрантов привлечены к ответственности по ст. 18.17 КоАП РФ (Несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности), а в отношении двоих составлены административные протоколы по ст. 18.20 КоАП РФ за нарушение срока выдачи патента.

Всего по итогам операции наложено штрафов на сумму 116 тысяч рублей, а также запрещен въезд в Россию 82 иностранцам. Кроме того, в ходе оперативно-профилактической операции принято решение об административном выдворении одного правонарушителя.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России