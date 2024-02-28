В Тисуле открылся четвертый в Кемеровской области Центр общения старшего поколения

В Тисуле состоялось торжественное открытие Центра общения старшего поколения. В мероприятии приняли участие управляющий региональным Отделением Социального фонда России Людмила Бабичук, врио главы Тисульского муниципального округа Андрей Дудник, члены ветеранских организаций, пенсионеры.

Задача Центров общения старшего поколения, которые открываются по всей стране, заключается в создании комфортных условий для проведения досуга пенсионеров. Центры призваны открыть дополнительные возможности для самореализации пожилых людей. Представители старшего поколения могут посещать здесь лекции и встречи с интересными людьми, участвовать в общественной деятельности, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность, бывать в интересных местах, организовывать праздники и просто общаться.

«В Кузбассе функционируют уже три Центра общения старшего поколения: два — в Новокузнецке и один — в Мариинске. В прошлом году в них прошло почти 100 мероприятий, которые посетили более 1500 человек. Активы Центров объединили представителей ветеранских организаций, клубов, творческих людей. Мы рады слышать, что пенсионеры с благодарностью отзываются о разнообразных лекциях, мастер-классах, бесплатных экскурсиях. К работе Центров подключились наши партнеры, среди которых —муниципалитеты, учреждения культуры, территориальные органы самоуправления. Кроме того, посетители и сотрудники Центров общения старшего поколения активно участвуют в акциях помощи военнослужащим в зоне СВО. Не сомневаюсь, что в Тисуле будет такая же активная жизнь!» — сказала Людмила Бабичук.

«В Тисульском районе сегодня проживает почти 18 тысяч человек, и из них половина — пенсионеры. Мы очень ждали открытия Центра и благодарим за его создание. Будем встречаться, делиться друг с другом новостями, проводить совместные мероприятия», — рассказала о планах председатель совета ветеранов Тисульского муниципального округа Любовь Силицкая.

Центр общения старшего поколения расположен по адресу: пгт Тисуль, ул. Ленина, д. 57.

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