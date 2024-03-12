Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине для будущих предпринимателей организовали занятия по программе «Бизнес-старт»

В центре занятости населения Тяжинского округа прошли занятия по социальной адаптации для безработных граждан, желающих организовать собственное дело. В них приняли участие три человека (разведение крупного рогатого скота – 2 человека, изготовление изделий из эпоксидной смолы и гипса – 1 человек).
Занятия проводила профконсультант службы занятости по программе «Бизнес-старт». Также были приглашены специалист администрации Тяжинского муниципального округа Ирина Владимировна Корчуганова и заместитель директора Тяжинского агропромышленного техникума по учебно-производственной работе Альбина Анатольевна Малинина. Они познакомили будущих предпринимателей с методикой оценки рентабельности, с вопросами налогообложения и юридическими тонкостями в организации собственного дела. Научили пошагово составлять бизнес-план.
В ходе завершающего занятия подвели итоги. Было принято решение, что, два человека, которые успешно прошли все испытания, будут реализовывать задуманное дело.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/03/2024
Образование
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus