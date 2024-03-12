В Тяжине для будущих предпринимателей организовали занятия по программе «Бизнес-старт»

В центре занятости населения Тяжинского округа прошли занятия по социальной адаптации для безработных граждан, желающих организовать собственное дело. В них приняли участие три человека (разведение крупного рогатого скота – 2 человека, изготовление изделий из эпоксидной смолы и гипса – 1 человек).

Занятия проводила профконсультант службы занятости по программе «Бизнес-старт». Также были приглашены специалист администрации Тяжинского муниципального округа Ирина Владимировна Корчуганова и заместитель директора Тяжинского агропромышленного техникума по учебно-производственной работе Альбина Анатольевна Малинина. Они познакомили будущих предпринимателей с методикой оценки рентабельности, с вопросами налогообложения и юридическими тонкостями в организации собственного дела. Научили пошагово составлять бизнес-план.

В ходе завершающего занятия подвели итоги. Было принято решение, что, два человека, которые успешно прошли все испытания, будут реализовывать задуманное дело.