В Тяжине прошел межрегиональный турнир по волейболу

В соревнованиях среди девочек 2013-2014 годов рождения, посвященных памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, приняло участие 10 команд из городов Кемерово, Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Северска и поселка Тяжинский.

Участниц межрегионального турнира по волейболу поприветствовали председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин и заместитель директора Кузбасского центра физического воспитания Илья Анатольевич Вольф.

В спортивном комплексе «Юность» на протяжении четырех дней проходили игры в двух подгруппах. По итогам соревнований победу одержали волейболистки из Березовского района Красноярского края. На втором месте команда «Юниор» Кузбасского центра физического воспитания (город Кемерово). Третье место досталось воспитанницам Тяжинской детско-юношеской спортивной школы. Лучшим игроком признана Татьяна Морозова из команды «Тяжинская ДЮСШ».