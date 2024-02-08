Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошел межрегиональный турнир по волейболу

В соревнованиях среди девочек 2013-2014 годов рождения, посвященных памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, приняло участие 10 команд из городов Кемерово, Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Северска и поселка Тяжинский.
Участниц межрегионального турнира по волейболу поприветствовали председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин и заместитель директора Кузбасского центра физического воспитания Илья Анатольевич Вольф.
В спортивном комплексе «Юность» на протяжении четырех дней проходили игры в двух подгруппах. По итогам соревнований победу одержали волейболистки из Березовского района Красноярского края. На втором месте команда «Юниор» Кузбасского центра физического воспитания (город Кемерово). Третье место досталось воспитанницам Тяжинской детско-юношеской спортивной школы. Лучшим игроком признана Татьяна Морозова из команды «Тяжинская ДЮСШ».

 

Спорт
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/02/2024
Спорт
Кемерово
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus