В Тяжине состоялась профориентационная встреча с молодежью

Заместитель директора центра поддержки предпринимательства Елена Поличук побеседовала со студентами Тяжинского агропромышленного техникума и старшеклассниками школ округа о профессии предпринимателя в агропромышленном комплексе и не только.

Ребята узнали, что сейчас особое внимание уделяется решению проблем малого бизнеса в АПК, семейным формам хозяйствования и фермерству, о чем свидетельствуют федеральные и региональные меры поддержки. Однако сохраняются задачи, от которых зависит будущее малых территорий – удержать молодежь на местах, создать равные условия доступа к мерам поддержки, обеспечить их занятость и социально-экономическое благополучие. Многие ребята по окончании техникума стремятся уехать в город, аргументируя такое решение проблемами трудоустройства и незначительными перспективами занятости

Елена Поличук отметила, что выход из затруднительной ситуации можно найти в малом бизнесе: «Все желающие могут получить знания, технологии и меры поддержки, которые можно использовать для развития малого предпринимательства (в том числе в форме фермерских и личных подсобных хозяйств), удаленной работы, создания комфортной сельской среды. Существующие сегодня механизмы поддержки молодежного предпринимательства, сельхозпроизводства, фермерства позволяют оперативно открывать небольшие производства товаров народного потребления, дают возможность заработать первоначальный капитал на ведении бизнеса, в том числе в сельских территориях»,

Со студентами обсудили ряд вопросов: где взять подъемные, с чего начать бизнес, какие направления нужны малой родине, куда обращаться на старте. Представитель инфраструктуры поддержки предпринимательства отметила, что важна способность к интеграции, объединению идей и усилий, формированию сообщества молодых и активных, желающих развивать свою малую территорию.

Увидеть потенциал в развитии проектов на селе ребятам помогла интерактивная бизнес-игра «Создатели». Здесь «полет» идей оказался безграничен: от создания нового производства высококачественного сгущенного молока (для Тяжина это локальный бренд с историей) и программы адаптации на сельскохозяйственных предприятиях людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, до формирования комфортной среды с развитием сервисов бытовых услуг населению.

Резюмируя итоги интерактива, участники встречи отметили, что за счет создания продовольственных брендов в малые населенные пункты можно привлечь и покупателей, и туристов. Именно с такой задачей – сделать Тяжин туристическим, фермерским и аграрным будут работать будущие молодые предприниматели.