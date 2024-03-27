В Тяжине состоялся торжественный прием главы округа, посвященный Дню работника культуры

С профессиональным праздником работников культуры поздравил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. За добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Тяжинского округа культработники награждены почетными грамотами и благодарственными письмами главы муниципалитета. Медалью «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом» отмечены директор детской школы искусств № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева и ветеран труда Валентина Васильевна Кузнецова.

От творческих коллективов и солистов Дома культуры «Юбилейный», центра национальных культур и детской школы искусств № 31 прозвучали музыкальные поздравления.