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В Тяжине состоялся торжественный прием главы округа, посвященный Дню работника культуры

С профессиональным праздником работников культуры поздравил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. За добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Тяжинского округа культработники награждены почетными грамотами и благодарственными письмами главы муниципалитета. Медалью «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом» отмечены директор детской школы искусств № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева и ветеран труда Валентина Васильевна Кузнецова.
От творческих коллективов и солистов Дома культуры «Юбилейный», центра национальных культур и детской школы искусств № 31 прозвучали музыкальные поздравления.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/03/2024
Культура
Тяжин
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