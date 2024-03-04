В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялась спортивно-интеллектуальная игра «Февральская кукушка»

Организаторами игры выступили активисты Союза Молодежи Кузбасса и Движения Первых. Силами померились команда воспитанников Тяжинского центра дополнительного образования «Витязь» и студенческая команда Тяжинского агропромышленного техникума «ZаНаших».

Игра состояла из 10 испытаний. Кураторами станций были студенты Тяжинского агропромышленного техникума. После прохождения всех этапов, жюри из числа специалистов местной организации «Движение Первых» определило победителей. Первое место, опередив соперников всего на один балл, заняла команда «Витязь» (Тяжинский центр дополнительного образования). На втором месте команда «Zа наших!» (Тяжинский агропромышленный техникум).