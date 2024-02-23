В Тяжинском округе появится современный микрорайон со всей инфраструктурой

В ходе рабочей поездки в Тяжинский округ губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава муниципалитета Виктор Серебров обсудили итоги работы в прошлом году и планы на юбилейный 2024-й — в сентябре округу исполнится 100 лет. Одним из событий года станет сдача многоквартирного дома в пгт Тяжинский. Глава региона осмотрел строящийся объект и дом, сданный в конце 2023-го.

«Важно, что выбрано очень удачное расположение, в шаговой доступности находятся школа, детская площадка и другая инфраструктура, необходимая в том числе для молодых семей. Мы возводим единый жилой комплекс», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Губернатор пообщался с жителями дома, заселенного в конце декабря 2023 года. Новоселы отметили, что в квартирах тепло всю зиму, жилье просторное и уютное. Как рассказал глава Тяжинского округа, дом по ул. Чехова планируется сдать в 2024 году.

Основная отрасль в округе — сельское хозяйство, здесь действует 18 предприятий, в 2023 году они получили около 26 млн рублей государственной поддержки. Введено в эксплуатацию 3 зерносушильных комплекса, построено 5 зерновых складов на 10 тысяч тонн. В 2024 году будет готова вторая зерносушилка и построено еще 5 зерноскладов.

Активно идут работы в сфере ЖКХ. За год заменили свыше 1,5 км аварийных участков водопроводных сетей, еще 5,5 км капитально отремонтировали. Для улучшения качества воды проведен капремонт 5 скважин с установкой водонапорных башен, приобретены три станции очистки холодной воды, капитально отремонтировано 17 водопроводных колодцев, заменено 35 глубинных насосов на скважинах. Для стабильного отопления выполнен ремонт более 3 км теплосетей.

За год обновлено более 4,5 км асфальтобетонного покрытия в 4 населенных пунктах. В округе на маршруты выходят 32 автобуса, за последние 3 года автопарк Тяжинского пассажирского автотранспортного предприятия пополнился на 8 машин. С начала этого года предприятие получило еще 5 единиц техники.

Продолжаются программы благоустройства. По нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, с 2019 года в округе благоустроено 9 дворовых территорий и 7 общественных пространств. В рамках областного конкурса «Твой Кузбасс — твоя инициатива» в 2023 году привели в порядок 8 детских игровых и спортивных площадок.

Особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции. Учреждения соцзащиты организовали совместную работу со штабом «МЫВМЕСТЕ». Волонтеры помогают родным бойцов. Для детей участников СВО был организован отдых в оздоровительных лагерях.

По губернаторской программе «Вкусная перемена» завершен капитальный ремонт столовой в Итатской школе. Также в ней открыт кадетский класс. На базе семи школ созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Отремонтированы 35 кабинетов и приобретена новая специализированная мебель. Разработана проектная документация по капитальному ремонту Тяжинских школ № 1 и № 2.

С 2019 года в округе установлено 13 новых и капитально отремонтировано 4 ФАПа. Получено новое медицинское оборудование и 3 автомобиля.

В 2023 году на базе детско-юношеской спортивной школы открыт Центр военно- патриотического воспитания. Этой работе в округе уделяется большое внимание. 22 июня будет проведена военно-историческая реконструкция боя. Ко Дню Победы в доме, где жил Герой Кузбасса Николай Масалов, откроется его музей. В 2023 году к 100-летию со дня рождения Героя в округе прошло более 400 мероприятий.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса