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В Тяжинском округе прошли профориентационные конференции

В рамках Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ - 2024» (соорганизатор – акселератор «Высота» Движения Первых) в муниципалитете состоялись мероприятия, направленные на популяризацию проектной деятельности среди детей и молодежи.
В Тяжинском агропромышленном техникуме для студентов и школьников прошла конференция «Проектория». Педагог дополнительного образования техникума Дарья Александровна Бабич провела мотивационный интенсив, поделилась своим опытом в области проектной деятельности. Педагог рассказала участникам конференции о преимуществах профессионального образования.
Ребята не только узнали о грантовых конкурсах Движения Первых и Росмолодежи, но и разработали четыре актуальные инициативы. Так активисты Тяжинского центра дополнительного образования представили и защитили свой социальный проект по волонтерской деятельности. После конференции участники подкрепили силы кондитерскими изделиями, изготовленными студентами техникума.
В Нововосточном сельском Доме культуры собрались школьники из Листвянской, Ступишинской и Нововосточной школ. Специалисты местного отделения Движения Первых провели для ребят квиз по национальным проектам. В Тисульской СШ активисты первичного отделения Движения Первых совместно со школьным медиацентром разработали социальный проект «Каток – территория здоровья».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/09/2024
Общество
Тяжин
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