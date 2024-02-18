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В Тяжинской детской библиотеке прошла первая встреча участников клуба по интересам

Знакомство друг с другом началось с музыкального флешмоба. Затем ребята продемонстрировали свои таланты в различных видах творчества. Ева Рябовалова и Виктория Труханова представили свои рисунки и рассказали о различных техниках рисования. Валерия Галиева провела с одноклубниками мастер-класс по бисероплетению. Екатерина Науменко показала мастер-класс по изготовлению собаки из поролона.
Антонине Вильховецкой и Карине Новиковой выпала нелегкая задача представить свои вокальные и актерские дарования один на один со зрительным залом. Самые преданные читатели детской библиотеки Софья Галиева и Георгий Вильховецкий поделились впечатлениями о прочитанных произведениях. Елизавета Гурова провела увлекательный мастер-класс по пришиванию пуговицы. Первая встреча в клубе по интересам «Нет времени скучать» завершилась совместным чаепитием.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/02/2024
Культура
Тяжин
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