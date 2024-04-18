В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся XXVI конкурс юных пианистов севера Кузбасса

Инициаторы и организаторы конкурса, посвященного 150-летию со дня рождения Е. Ф. Гнесиной – управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа и детская школ искусств № 31.

На открытии конкурса юных пианистов севера Кузбасса «Вдохновение» ведущий Алексей Васильевич Суханов рассказал о жизни, творчестве и заслугах основательницы Российской академии музыки Елены Фабиановны Гнесиной. Преподаватель Борислав Петрович Сумин исполнил два произведения Е. Ф. Гнесиной из цикла «Пьески-картинки» – «Рассказ про старину» и «Русский танец».

В конкурсе приняли участие 12 юных пианистов из поселка Тяжинский, городов Анжеро-Судженска и Мариинска. Участники исполняли по три разножанровых фортепианных произведения и соревновались в трех возрастных группах.

Тяжинскую школу искусств представляли участники класса преподавателя Татьяны Владимировны Астраханцевой - Элина Лобенко и Александр Юрченко (лауреаты I степени), Олеся Твердякова (лауреат II степени), Алиса Вильховецкая и Алена Номаль (лауреаты III степени), а также класса преподавателя О.А. Воронковой - Тимур Байрамов (лауреат II степени) и Варвара Макарова (лауреат III степени).

В состав жюри вошли почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, преподаватель Кузбасского музыкального колледжа Жанна Вячеславовна Олейникова, преподаватель Кузбасского колледжа культуры и искусств Иван Николаевич Пестов и преподаватель центральной детской школы искусств города Кемерово Галина Анатольевна Островская.

В антракте выступил вокальный дуэт «Классика» (преподаватели Тяжинской детской школы искусств Ольга Иванова и Татьяна Астраханцева) исполнивший романсы композитора Андрея Павловича Петрова.

Все участники конкурса юных пианистов награждены дипломами и памятными призами, преподаватели, подготовившие участников конкурса, награждены благодарственными письмами управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.