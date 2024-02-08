Воспитанники кузбасской Росгвардии стали победителями регионального конкурса-смотра

В Кемерове в школе №74 прошел XX конкурс-смотр «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы», победителями которого стали юнгвардейцы.

В ходе конкурса свою подготовку продемонстрировали воспитанники профильных классов Росгвардии, а также учащиеся трех городских школ. Каждая команда выступала в своей форме, имеющей отличительные знаки. Сотрудник ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Андрей К. оценил знания ребят истории Великой Отечественной войны, навыки сборки-разборки автомата Калашникова и строевую подготовку.

Вместе с почетными гостями из центров военно-патриотического воспитания «ВОИН» и «Пост №1», ветеранами службы, военным комиссаром Рудничного и Кировского районов и директора Центра детского и юношеского туризма и экскурсий им. Ю. Двужильного офицер спецназа Росгвардии наградил победителей и призеров за личные достижения и командную подготовку. Почетное третье место заняла команда юнармейцев из школы №82, призовое второе место закрепила школа №15. С отрывом от соперников победителями регионального конкурса стали воспитанники профильных классов Росгвардии школы №74.

«Жюри видели, что ребята ответственно подошли к мероприятию с неподдельным интересом. Взгляд участников выражает искренние эмоции, и я рад, что такие конкурсы проводятся у нас в регионе», - отметил заместитель командира ОМОН «Оберег» подполковник Андрей К.

Победителям предстоит борьба на других этапах конкурса за право нести Всероссийскую вахту Памяти в День Победы.

Фото: Росгвардия