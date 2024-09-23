Всероссийский день бега «Кросс нации – 2024» состоялся в Тяжине

Спортивный праздник объединил любителей бега – школьников, студентов Тяжинского агропромышленного техникума, воспитанников и воспитателей детских садов и других тяжинцев.

Участники соревновались в пяти возрастных группах. После подведения итогов победители и призеры будут отмечены почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа и памятными подарками.

После прохождения дистанции все желающие могли подкрепить силы булочками с чаем. В забегах, посвященных Всероссийскому дню бега «Кросс нации – 2024» приняли участие 190 человек.