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Всероссийский день бега «Кросс нации – 2024» состоялся в Тяжине

Спортивный праздник объединил любителей бега – школьников, студентов Тяжинского агропромышленного техникума, воспитанников и воспитателей детских садов и других тяжинцев.
Участники соревновались в пяти возрастных группах. После подведения итогов победители и призеры будут отмечены почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа и памятными подарками.
После прохождения дистанции все желающие могли подкрепить силы булочками с чаем. В забегах, посвященных Всероссийскому дню бега «Кросс нации – 2024» приняли участие 190 человек.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/09/2024
Спорт
Тяжин
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