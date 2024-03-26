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Вступил в законную силу приговор в отношении кузбассовца, совершившего преступление сексуального характера

30-летний житель Мариинска, демонстрируя пневматическую винтовку и высказывая угрозу убийством потерпевшей, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Несмотря на частичное признание вины подсудимым в ходе судебного разбирательства, его вина в совершении преступления была полностью установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

В результате рассмотрения уголовного дела судом установлено, что подсудимый, находясь у себя дома с малознакомой девушкой, на почве внезапно возникшего преступного умысла взял в руки пневматическую винтовку и, угрожая убийством, совершил в отношении гостьи насильственные действия сексуального характера.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично.  Утверждал, что с помощью пневматической винтовки он потерпевшей убийством не угрожал.

Однако, несмотря на частичное признание вины подсудимым, его вина в совершённом преступлении была доказана в полном объёме совокупностью собранных по уголовном делу доказательств.

Учитывая степень общественной опасности содеянного, данные о личности злоумышленника, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото Мариинский городской суд

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