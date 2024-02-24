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Выставка «Море Виталия Новосёлова» в Кузнецкой крепости

С 21 февраля 2024 года, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1), работает выставка «Море Виталия Новосёлова», приуроченная ко Дню Защитника Отечества. На выставке представлено творчество самодеятельного художника - картины и модели кораблей.

Обычный горожанин, ветеран труда, много лет трудившийся на благо города, коренной кузнечанин Виталий Иванович Новосёлов (1939-2023), закончил Кузнецкий Горный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство». После окончания техникума, осенью 1961 года он был призван в Военно-морской флот и до осени 1964 года проходил службу на пограничном сторожевом корабле. Радиотелеграфист, командир отделения, старшина II статьи. Командование предлагало классному специалисту остаться на сверхсрочную, обещали «золотые горы», но Виталий Иванович рвался домой, в Новокузнецк. Здесь вся его профессиональная деятельность была связана со строительством. Работал мастером, затем прорабом, старшим прорабом в трестах Кузнецкпромстрой, с 1965 года Кузнецкжилстрой, с 1974 Сибметаллургстрой, с 1981 Гидроуглестрой. К работе относился очень серьезно, был настоящим мастером своего дела. Огромное количество строительных объектов города Новокузнецка, как жилых домов, так и технологических зданий были возведены с его непосредственным участием. В строительной бригаде всегда пользовался большим уважением товарищей, трудовая книжка переполнена записями о вынесенных благодарностях и поощрениях. В 1990 году награжден медалью «Ветеран труда».

Талантливый человек талантлив во всем. Виталий Иванович не имел художественного образования, самоучка, начал рисовать самостоятельно в свободное время для души. Занимался резьбой по дереву, строил модели судов. То, что получалось, дарил друзьям и родственникам. Море навсегда осталось в душе сибиряка.

Выставка будет работать в зале Обер-офицерского дома до 07 Апреля 2024 года.

Стоимость: 200 руб. для взрослых, 150 руб. для обучающихся, студентов и пенсионеров, 50 руб. для дошкольников.  Билет на выставку дает право посещения всех экспозиций в Обер-офицерском доме.

 

 

Фото: Кузнецкая крепость

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/02/2024
Культура
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