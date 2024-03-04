Юнгвардейцы стали призерами военно-спортивных соревнований «Тропою Героев»

В школе №34 в Кемерове прошло военно-спортивное мероприятие, участниками которого стали воспитанники класса Росгвардии школы №74. Юнгвардейцы встретились лицом к лицу с кадетами из военно-патриотических клубов четырех областных школ.

Представители ОМОН «Оберег» в качестве почетных гостей поддержали участников своим напутствием и практической помощью на этапах. Состязания включали в себя проверку на силу, выносливость и тактических умений, включая скоростную сборку-разборку автомата Калашникова и другим нормативам начальной военной подготовки.

Юнгвардейцы проявили не только высокий уровень практических навыков, но и четкую командную работу, что позволило им одержать победу в соревнованиях.

Фото: Росгвардия