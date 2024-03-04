Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Юнгвардейцы стали призерами военно-спортивных соревнований «Тропою Героев»

В школе №34 в Кемерове прошло военно-спортивное мероприятие, участниками которого стали воспитанники класса Росгвардии школы №74. Юнгвардейцы встретились лицом к лицу с кадетами из военно-патриотических клубов четырех областных школ.

Представители ОМОН «Оберег» в качестве почетных гостей поддержали участников своим напутствием и практической помощью на этапах. Состязания включали в себя проверку на силу, выносливость и тактических умений, включая скоростную сборку-разборку автомата Калашникова и другим нормативам начальной военной подготовки.

Юнгвардейцы проявили не только высокий уровень практических навыков, но и четкую командную работу, что позволило им одержать победу в соревнованиях.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
04/03/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus