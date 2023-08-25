Юнгвардейцы стали участниками открытия обновленного памятника участнику Великой Отечественной войны

В Кемерове юнгвардейцы стали участниками открытия восстановленного памятника участнику Великой Отечественной войны и Герою Советского Союза Василию Толстикову.

Кроме подшефных классов Росгвардии на торжественной церемонии присутствовали ветераны силовых структур и представители правительства. Собравшиеся почтили память капитана Толстикова минутой молчания и возложили цветы к месту захоронения.



Справочно:

В годы Великой Отечественной войны старшему лейтенанту Толстикову в бою в районе литовского города Юрбаркас 1944 года с группой бойцов удалось ворваться в траншею врага. Сам он лично уничтожил 7 солдат противника. А после во главе 14 бойцов вплавь пересёк реку Неман. После переправы группе удалось захватить плацдарм и отразить несколько немецких контратак. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Толстикову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны уже капитан Василий Толстиков переехал в Кемерово, где и прожил остаток своей жизни.

Фото: Росгвардия