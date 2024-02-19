Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» подвел итоги работы в области охраны труда и промышленной безопасности

В 2023 году угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») направила на охрану труда и промышленную безопасность 725 миллионов рублей.

Департамент по охране труда и промышленной безопасности «Южного Кузбасса» подвел итоги работы в 2023 году. По сравнению с 2022 годом на 63% снизилось количество несчастных случаев на производстве и на 10% – число выявленных профзаболеваний. За 12 месяцев «Южный Кузбасс» выполнил 50 мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда.

В прошлом году «Южный Кузбасс» направил порядка 180 миллионов рублей на закупку спецодежды и средств индивидуальной защиты. Порядка 6600 работников компании обеспечены спецодеждой.

При финансовой поддержке компании более 5000 работников «Южного Кузбасса» прошли периодические и углубленные медицинские осмотры, 570 работников – медико-биологическую реабилитацию, свыше 1000 человек воспользовались санаторно-курортным лечением.

Сотрудники «Южного Кузбасса» ежегодно проходят обязательное обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. В 2023 году только по охране труда корпоративный учебный центр обучил 6000 работников, специалистов и руководителей. На предприятиях подземной добычи установлены терминалы для обязательной предсменной проверки знаний по охране труда и оказанию первой помощи.

Для повышения промышленной безопасности «Южный Кузбасс» продолжает обновлять оборудование. Так, на горном отводе шахты «Сибиргинская» для предотвращения эндогенных пожаров и извлечения метановоздушной смеси из угольных пластов запущена в эксплуатацию самоходная буровая установка. Техника занимается бурением дегазационных и технических скважин. На горном отводе шахты имени В.И. Ленина начала работать новая азотная станция производительностью 17 кубометров газообразного азота в минуту, ее задача – предотвращение риска возникновения эндогенных пожаров в подземных выработках.

«Для любого горнодобывающего предприятия безопасность сотрудников — важнейший приоритет в работе. «Южный Кузбасс» заботится о каждом своём сотруднике и обеспечивает безопасность, благополучие и комфорт на рабочем месте», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
19/02/2024
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus