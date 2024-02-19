«Южный Кузбасс» подвел итоги работы в области охраны труда и промышленной безопасности

В 2023 году угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») направила на охрану труда и промышленную безопасность 725 миллионов рублей.

Департамент по охране труда и промышленной безопасности «Южного Кузбасса» подвел итоги работы в 2023 году. По сравнению с 2022 годом на 63% снизилось количество несчастных случаев на производстве и на 10% – число выявленных профзаболеваний. За 12 месяцев «Южный Кузбасс» выполнил 50 мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда.

В прошлом году «Южный Кузбасс» направил порядка 180 миллионов рублей на закупку спецодежды и средств индивидуальной защиты. Порядка 6600 работников компании обеспечены спецодеждой.

При финансовой поддержке компании более 5000 работников «Южного Кузбасса» прошли периодические и углубленные медицинские осмотры, 570 работников – медико-биологическую реабилитацию, свыше 1000 человек воспользовались санаторно-курортным лечением.

Сотрудники «Южного Кузбасса» ежегодно проходят обязательное обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. В 2023 году только по охране труда корпоративный учебный центр обучил 6000 работников, специалистов и руководителей. На предприятиях подземной добычи установлены терминалы для обязательной предсменной проверки знаний по охране труда и оказанию первой помощи.

Для повышения промышленной безопасности «Южный Кузбасс» продолжает обновлять оборудование. Так, на горном отводе шахты «Сибиргинская» для предотвращения эндогенных пожаров и извлечения метановоздушной смеси из угольных пластов запущена в эксплуатацию самоходная буровая установка. Техника занимается бурением дегазационных и технических скважин. На горном отводе шахты имени В.И. Ленина начала работать новая азотная станция производительностью 17 кубометров газообразного азота в минуту, ее задача – предотвращение риска возникновения эндогенных пожаров в подземных выработках.

«Для любого горнодобывающего предприятия безопасность сотрудников — важнейший приоритет в работе. «Южный Кузбасс» заботится о каждом своём сотруднике и обеспечивает безопасность, благополучие и комфорт на рабочем месте», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»