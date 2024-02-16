«Южный Кузбасс» встретился со студентами

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») встретились со студентами Томь-Усинского энерготранспортного техникума.

На встречу со специалистами «Южного Кузбасса» пришли студенты, обучающиеся по специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Ребятам рассказали о компании, вакансиях на предприятиях, возможностях профессионального роста, социальных гарантиях и льготах для молодых специалистов. Студенты с энтузиазмом поучаствовали в тематических мастер-классах, посвященных правилам составления резюме и развитию навыков самопрезентации.

Ребята активно интересовались возможностями трудоустройства в родном городе и оплачиваемыми практиками. В обоих случаях компании есть, что предложить: ежегодно десятки студентов проходят производственную практику на предприятиях «Южного Кузбасса». Многие возвращаются в компанию дипломированными специалистами.

«Мы заинтересованы в том, чтобы коллектив пополнялся новыми сотрудниками. Работа с учебными заведениями дает нам возможность привлечь в компанию молодых специалистов, а техникумам – обеспечить своих выпускников стабильной работой, достойным заработком и широкими возможностями для профессионального роста», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»