Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин посетил ООО «Разрез Березовский»

Сегодня, 20 октября, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин совместно с прокурором области Александром Блошкиным, а также исполняющим обязанности руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андреем Плешивцевым проинспектировал работу крупнейшего угледобывающего предприятия Кузбасса ООО «Разрез Березовский», осуществляющего свою деятельность в пределах Березовского, Прокопьевского и Бунгурского каменноугольных месторождений.

На разрезе производят добычу самых востребованных марок угля - К, ОС, Т и ТС. Так, торговая марка Т используется в производстве передовой технологии металлургического – пылеугольного вдувания, марка ОС позволяет производить натуральный кокс с высокой стойкостью.

На предприятии действует обогатительная фабрика, которая проводит первичную переработку твёрдых полезных ископаемых с целью получения технически ценных продуктов, пригодных для промышленного использования.

В ходе визита Дмитрий Демешин произвел осмотр угольного разреза со смотровой площадки участка Березовский – Восточный, посетил забой и проинспектировал процесс погрузки горной массы в автосамосвал БелАЗ вместимостью 220 тонн и деятельность диспетчерской по управлению технологическими процессами добычи угля.

По итогам мероприятия заместитель Генерального прокурора Российской Федерации поручил прокурору Кемеровской области – Кузбасса и исполняющему обязанности руководителя Сибирского управления Ростехнадзора проконтролировать процесс внедрения на разрезе многофункциональной системы безопасности, а также устранение ранее выявленных в ходе надзорных мероприятий нарушений законодательства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Кемеровской области