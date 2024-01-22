Житель Кузбасса из-за пагубной привычки в течение нескольких месяцев лишился двух автомобилей

Пока один из автомобилей у 47-летнего подсудимого временно был изъят сотрудниками полиции до рассмотрения судом уголовного дела за управление этим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, кузбассовец, не изменяя своим привычкам, в таком же состоянии сел за руль второго своего автомобиля.

47-летний житель Мариинска в конце апреля 2023 года на одной из улиц города уже попадался сотрудникам полиции за рулём своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Тогда за совершённое правонарушение ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года. Однако через месяц после вынесения постановления об административном правонарушении автолюбитель вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения для того, чтобы в ночное время довезти свою знакомую до дома по её просьбе. По пути автомобиль «Chevrolet Lacetti» под управлением пьяного водителя был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые временно изъяли автомобиль, поместив его на территорию отдела МВД России «Мариинский». А в отношении автолюбителя было возбуждено уже уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Но в период рассмотрения этого уголовного дела в суде (за неделю до постановления приговора) мариинец вновь сел за руль своего ещё одного автомобиля «LADA Samara», когда после употребления спиртного со своим приятелем решил срочно съездить к своей сожительнице, с которой был в ссоре. Приятель пытался убедить подсудимого, что в нетрезвом состоянии этого делать не стоит, но подсудимый всё же сел за руль со словами «Проедем по закоулкам, ничего страшного не произойдёт». В таком состоянии за рулём автомобиля его и остановил местный участковый, вызвавший сотрудников ГИБДД. Этот автомобиль подсудимого также был помещён на территорию отдела МВД России «Мариинский».

Позже органами предварительного расследования при наложении ареста на автомобили «Chevrolet Lacetti» было оценено в 300 тысяч рублей, а «LADA Samara» – в 100 тысяч рублей.

Мариинский городской суд Кемеровской области в результате рассмотрения уголовных дел за совершённые преступления назначил мариинцу 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Автомобили «Chevrolet Lacetti» (2007 года выпуска) и «ВАЗ 21140 LADASamara» (2005 года выпуска) в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Российской Федерации были конфискованы в собственность государства.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд